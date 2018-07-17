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Киевский телеканал признал Путина президентом Украины

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Украинский телеканал «Еспресо» случайно назвал Владимира Путина президентом Украины. Ошибка появилась в анонсе новости на странице канала в Twitter.

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени…» — сообщалось в твите. При этом в тексте самой новости ошибки не было.

Подписчики телеканала быстро увидели оплошность сотрудников. Они пошутили, что руководству «Еспресо» придется извиняться за ошибку перед министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым. «Хрен вам, чубатые, мы своего Путина не отдадим! Сами своего выращивайте», — заявил один из комментаторов.

В новости речь шла о первой полноформатной встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, которая состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки.

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