«Сухой и красивый» Путин под зонтом взволновал зарубежные СМИ

Зарубежные СМИ обратили внимание на то, что президенту России Владимиру Путину первому принесли зонтик во время церемонии закрытия чемпионата мира по футболу.

Путин наблюдал за финальным матчем чемпионата вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Во время церемонии вручения медалей и кубка начался ливень. Пока все участники мероприятия мокли на открытой площадке, помощник Путина уже держал зонт над головой российского президента. Остальным же политикам зонты принесли позднее.

На случай обратили внимание многие иностранные журналисты, включая корреспондентов The Sun. В материале под заголовком «Дождь террора» они написали, что российский лидер оставался «красивым и сухим», пока его зарубежные коллеги стояли под ливнем.

«К счастью, дуэт, похоже, не возражал, поскольку Макрон дико праздновал, а Грабар-Китарович оставалась великодушной после поражения и даже поцеловала кубок с трофеем», — добавили журналисты.

Многие журналисты из различных изданий высказались о произошедшем в соцсетях. «Зонт Путина перенял на себя все внимание с церемонии. Это было настолько же весело, насколько и страшно. Показал миру, кто здесь босс», — написала сотрудница индийского издания Bloomberg Quint Пурва Читнис (Purva Chitnis).

Американская журналистка Тара Кангалроу (Tara Kangarlou) посмеялась над радушием Путина. «Поговорим о российском гостеприимстве. Путин единственный оказался под зонтиком, пока Макрон и Китарович мокли», — отметила она в Twitter.

Британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) также обратил внимание на ситуацию с зонтом, однако решил просто констатировать факт без лишних комментариев. «Только у Путина есть зонт», — отметил журналист.

Главный корреспондент Fox News Джон Робертс (John Roberts) увидел в произошедшем интересную политическую отсылку. «Анонс завтрашнего саммита. У Путина есть зонтик, пока Макрон стоит вообще неприкрытый под московским дождем — мокнет», — намекнул журналист на будущий саммит в Хельсинки, который состоялся 16 июля в президентском дворце.

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