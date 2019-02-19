Украинцев обвинили в попытке навязать миру русофобию через игру

Ведущий государственного канала «Россия 24» Алексей Казаков объяснил, почему игрокам шутера Metro Exodus (в российской версии — «Метро: Исход») предлагают уничтожать статуи Владимира Ленина, чтобы приобретать достижение под названием «Декоммунизация». По мнению Казакова, это связано с тем, что над игрой работали украинские разработчики.

Минутный эпизод, посвященный Metro Exodus, показали на госканале 18 февраля. По словам ведущего, разработчики «так увлеклись собственными майданными реалиями, а еще поглумились над москвичами, мол, не знают что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди». «Как говорится, развесистая клюква плюс махровая русофобия», — сделал вывод Казаков.

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Он назвал шутер «одним из самых продаваемых во всем мире» (данные о продажах пока не раскрывались — прим. «Ленты.ру») и заявил, что «немалая часть российской аудитории, судя по отзывам, разочарована» (соответствующие комментарии не приводились). На Западе же, по его словам, от игры в восторге и рекламируют Metro Exodus «в прессе и соцсетях», потому что «игра в их отношение к России укладывается идеально».

Metro Exodus разработана украинской компанией 4A Games на основе постапокалиптических романов российского писателя Дмитрия Глуховского. Игру издает немецкая компания Deep Silver.

В апреле 2018 года Казаков в своей программе сначала осудил тех, кто распространяет слухи о скорой ядерной войне, а затем рассказал россиянам, как выжить в случае третьей мировой войны.

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