Государственное телевидение начало готовить россиян к войне и жизни в бункере

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Журналисты канала «Россия 24» составили список продуктов, которые пригодятся россиянам в бомбоубежище в случае третьей мировой войны. Сюжет доступен на сайте Вести.Ru.

Ведущий передачи «Вести с Алексеем Казаковым» пояснил, что в свете обострения международной обстановки из-за позиции России по Сирии в соцсетях и Telegram-каналах «торопятся с раздуванием истерии». «Пишут чуть ли не про грядущую третью мировую и про то, что к ней нужно срочно готовиться», — отметил Казаков.

Несмотря на то что ведущий осудил распространителей панических настроений, авторы программы решили показать «продуктовый набор Судного дня», который нужно брать в бункер. При подготовке неприкосновенного запаса на случай войны зрителям посоветовали руководствоваться принципом «меньше сладостей, больше воды».

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По словам корреспондента канала Евгения Тишковца, лучше всего взять в бомбоубежище рис, срок хранения которого достигает восьми лет, овсяную крупу, консервы, оливковое масло и сухое молоко. Гречку, макароны, шоколад и сгущенку брать не рекомендуют, поскольку они долго не хранятся.

«Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Так, на питье взрослому мужчине нужно не менее 2,5 литра воды в день, детям и кормящим матерям нужно вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление, а 21 литр — на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения», — подсчитал корреспондент «Вестей».

Кроме того, Тишковец посоветовал захватить с собой лекарства, в частности медикаменты с йодом, а также несколько литров хлорки.

Журналист отметил, что настоящая паника творится не в России, а в США, где после избрания Дональда Трампа президентом возрос спрос на частные бомбоубежища, цена на которые сравнима с однокомнатной квартирой в Москве.

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