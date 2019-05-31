Администрация Зеленского отвергла предложение партнера президента по языку

Администрация президента (АП) Украины не разделяет мнение совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который высказался за отмену закона об украинском языке. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

«Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и администрации президента», — заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что Шефир не является должностным лицом, представителем партии «Слуга народа» или советником президента Украины. «С момента вступления Владимира Зеленского в должность Борис Шефир не общался с главой государства», — добавили в АП.

Материалы по теме «Гнусный язык» На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом

Ранее 31 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не позволит Владимиру Зеленскому отменить принятые парламентом законы о языке и декоммунизации. По его словам, команда президента говорит о возможной отмене этих документов. При этом политик не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь. Также Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами».

30 мая Борис Шефир в интервью «Детектор медиа» заявил, что отмена закона о языке станет первым шагом на пути к прекращению войны в Донбассе. Также, по его мнению, предыдущая власть была заинтересована в войне, а с президентом России Владимиром Путиным «можно договориться».

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после голосования спикер Рады Андрей Парубий подписал закон, позже он был подписан и уходящим президентом Петром Порошенко. В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

Братья Борис и Сергей Шефиры являются совладельцами основанной Зеленским студии «Квартал 95», которая выпускает на Украине юмористические шоу. После избрания на пост президента Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. По словам Серея Шефира, глава государства продолжит получать дивиденды от работы компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!