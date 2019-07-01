В Раде испугались уничтожения украинского языка

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступил с критикой заявления главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, который предложил предоставить русскому языку в Донецкой и Луганской областях статус регионального. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Парубия, он прочитал о заявлении Богдана «с удивлением». Он напомнил, что недавно Верховная Рада уже приняла новый языковой закон, который регламентирует исключительное использование украинского языка как государственного. По его словам, парламент не позволит вернуться «к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык на Украине».

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что если заставлять всех говорить по-украински, страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Он предложил Донецой и Луганской областям сделать русский язык региональным и остаться в составе Украины.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

В команде Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. 21 июня Конституционный суд Украины зарегистрировал депутатское обращение с просьбой проверить конституционность этого закона, который, по мнению оппозиционеров, нарушает право граждан на использование родного языка и создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию на Украине.

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Закон «Об основах государственной языковой политики», также известный как Закон Кивалова-Колесниченко, был подписан президентом Виктором Януковичем в августе 2012 года. Его принятие сопровождалось массовыми акциями и протестами со стороны национально-ориентированных депутатов. После государственного переворота в 2014 году одним из первых решений новой Верховной Рады была отмена этого закона. Однако силу он утратил только в феврале 2018 года после того, как Конституционный суд признал его неконституционным.

Закон Кивалова-Колесниченко предполагал предоставление языкам национальных меньшинств статуса регионального в тех областях страны, где этот язык считают родным по меньшей мере 10 процентов населения. Такой статус получили русский, крымско-татарский, румынский и венгерский языки. В отдельных областях их можно было использовать в судопроизводстве, образовании, работе органов власти и прочих сферах наравне с государственным.

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