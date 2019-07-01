Глава администрации Зеленского оценил продажность украинских депутатов

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского (офиса президента) Андрей Богдан считает, что около 40 процентов народных депутатов от «Слуги народа» могут не оправдать надежд партии. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Нужно снять розовые очки и понять, что мы находимся на войне, потому берем тех людей, которых находим. Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наших надежд. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook», — пояснил он.

Богдан считает, что партия может рассчитывать на 50-60 процентов «идеологически верных» людей в своей фракции в Верховной Раде, тогда как остальные со временем могут начать брать взятки или лоббировать чьи-либо интересы в парламенте. Однако он подчеркивает, что если бы список «Слуги народа» формировался из депутатов прошлых созывов парламента, то он «был бы инфицирован на 100 процентов».

Согласно данным последних соцопросов, на места в Верховной Раде могут рассчитывать шесть партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и партия Игоря Смешко «Сила и честь». Более половины участвующих в выборах политических сил не набирают одного процента голосов.

Решение о проведении досрочных выборов принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!