Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» теряет свою популярность за месяц до выборов в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные трех соцопросов, проведенных социологической группой «Рейтинг», центром «Социальный мониторинг» совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и «Центром Разумкова» при участии Фонда «Демократических инициатив».

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов. Судя по всему, часть голосов перешла к занимающей второе место в гонке «Оппозиционной платформе» Виктора Медведчука, чья популярность выросла на 1 процент и достигла показателя в 12 процентов.

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В остальном же результаты опросов расходятся. Так, согласно данным «Рейтинга», третье место в гонке занимает партия Святослава Вакарчука «Голос», которая, получив незначительное прибавление популярности, набирает 8,4 процента голосов. «Социальный мониторинг» также отмечает рост популярности партии Вакарчука, однако представляет более низкие итоговые цифры — 6,8 процента. По данным этого опроса, «Голос» занимает пятое место в гонке.

По информации «Социального мониторинга», третье место занимает партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с почти 9 процентами поддержки. Незначительно отстает от нее партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». У обеих политических сил зафиксирован незначительный рост популярности. Данные «Центра Разумкова» в целом совпадают с результатами исследования «Социального мониторинга». Наибольший рост популярности партии Порошенко фиксирует группа «Рейтинг», утверждая, что популярность «Европейской солидарности» выросла на 2 процента.

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля.

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