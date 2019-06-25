Стала известна доля желающих диалога с Россией украинцев

Большинство украинцев выступают за прямой диалог с Россией и предоставление автономии Донбассу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг», которые приводит «Украинская правда».

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Так, 40,4 процента опрошенных высказались, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с Россией ради установления мира на востоке. 30 процентов считают, что он скорее должен пойти на такие переговоры. 54,8 процента респондентов также считают, что необходимы прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

60,7 процентов опрошенных высказались за политику компромиссов в отношении Донбасса. Политику предоставления региону автономии поддержало бы 49,5 процента респондентов.

18,2 процента поддержали бы продолжение боевых действий для восстановления контроля над Донбассом, 17,3 процента считают, что Украина должна признать невозможность возвращения этих территорий в ближайшие годы и перейти к их изоляции.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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