Гройсман поручил вернуть Донбассу воду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил службам обеспечить бесперебойное энергоснабжение компании «Вода Донбасса», чтобы жители юго-востока страны могли получать воду. Об этом глава правительства написал в своем Twitter-аккаунте.

Также Гройсман поручил как можно быстрее предоставить «Воде Донбасса» статус защищенного потребителя. «Это сделает невозможным отключение. Подчеркиваю, люди должны получить воду», — добавил он.

По данным УНИАН, 23 мая вода перестала поступать в 16 населенных пунктов Донбасса. К 20 июня без водоснабжения остались около 40 тысяч человек. Причиной тому стали долги коммунального предприятия: почти 3 миллиарда гривен (7,1 миллиард рублей) только на подконтрольной Киеву территории.

В марте в украинском правительстве предрекли полное отключение воды в Донбассе. Там отметили, что к остановке водоснабжения могут привести попытки властей самопровозглашенной Донецкой народной республики национализировать компанию «Вода Донбасса».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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