ООН сообщила о нехватке денег в Донбассе

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала увеличить гуманитарную помощь гражданским лицам Украины, страдающим от военных действий на территории Донбасса. Об этом сказано в сообщении представительства ООН на Украине.

«У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы. Призываю страны-члены [ООН] продемонстрировать свою солидарность с людьми на Украине и поддержать наши неустанные усилия», — сообщила координатор по гуманитарным вопросам на Украине Асенефа Лубрани.

Она пояснила, что миллионы украинских мужчин, женщин и детей сталкиваются с угрозой обстрелов, снайперского огня и взрывов от неразорвавшихся боеприпасов. По данным ООН, на пятый год кризиса в Донбассе погибли три тысячи гражданских лиц и более девяти тысяч получили ранения. 3,4 миллиона человек сталкиваются с трудностями при получении продуктов питания, воды, медицинских услуг, образования и жилья.

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16 августа Киев отчитался об успехах в Донбассе. Войска Украины взяли под свой контроль территорию в 15 квадратных километров и заявили о безопасности и стабильности во всех районах.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств. В феврале 2015 года были подписаны минские соглашения, призванные урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины.

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