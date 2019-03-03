Донбассу предрекли полное отключение воды

Попытки властей самопровозглашенной Донецкой народной республики национализировать компанию «Вода Донбасса» могут привести к полной остановке водоснабжения в регионе. Об этом рассказал в интервью украинскому «Апострофу» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Вадим Черныш.

«Для меня это примерно то же самое, что угроза совершения террористического акта», — заявил чиновник.

По его словам, два года назад «Воде Донбасса» выделили из федерального бюджета 70 миллионов долларов, только чтобы не прекратилась подача воды. «Из гуманитарных соображений Украина всячески пытается поддержать систему водоснабжения, хотя она является экономически неэффективной», — пояснил Черныш.

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Он отметил, что «оккупационные администрации» забирают себе деньги, поступающие от жителей на оплату воды, а у предприятия не остается средств к существованию.

Министр добавил, что проблемы с водой в Донбассе осложняются загрязнениями — в нее попадают вредные вещества из шахт. По его данным, качество поверхностных вод в регионе за последние четыре года сильно ухудшилось.

О попытках властей ДНР национализировать «Воду Донбасса» сообщил 27 февраля глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Александр Куць, передает 0629.com.ua. «Как только предприятие перестанет быть украинским, на той стороне 100 процентов будет критическая ситуация, мы сможем просуществовать автономно 8-9 месяцев. Мы сопротивляемся и заявляем о ситуации на международном уровне», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что разрабатывается проект по автономному обеспечению региона водой.

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