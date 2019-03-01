Киселев опроверг свою связь с приговором воевавшему в Донбассе племяннику

Телеведущий Дмитрий Киселев уверен, что суд в Германии скрыл истинный источник информации о деятельности его племянника Сергея в Донбассе. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

В материалах судебного заседания значилось, что власти решили проверить деятельность гражданина Германии Сергея Киселева после того, как Дмитрий Киселев в апреле 2016 года обмолвился об участии племянника в военных действиях на юго-востоке Украины.

«О том, чем занимался Сергей, было известно и без моего интервью. Они просто не хотят раскрывать свои источники. Это обычная история, здесь нет ничего нового. Мы привыкли к хейтерским замечаниям. У нас сильный иммунитет против этого», — отметил телеведущий.

В четверг, 28 февраля, Сергея Киселева приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Обвинение утверждало, что он готовился совершить тяжкое преступление, потенциально несущее угрозу госбезопасности. Сам подсудимый признался, что присутствовал в Донбассе, но не совершал убийств или других «зверств».

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