Племянник Киселева пошел под суд из-за интервью телеведущего

Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей стал фигурантом уголовного дела после интервью своего дяди. Как сообщает RTVI со ссылкой на материалы судебного заседания, поводом для проверки послужило высказывание российского телеведущего о том, что родственник воевал на Украине.

Речь идет о комментарии Киселева, который он дал журналистам на открытии пресс-центра Sputnik в Минске. Тогда ведущий уточнил, что его племянник участвовал в боевых действиях в Донбассе. Сергей Киселев является гражданином ФРГ.

Сотрудник уголовной полиции при консульстве ФРГ в столице Украины инициировал проверку по этому факту.

В настоящий момент Киселеву вменяется подготовка к участию в войне. Отмечается, что его могут обвинить также в непосредственном участии в боях. В свою очередь, арестованный признал свою вину по сути обвинений, однако уточнил, что не совершал убийств. Этой же позиции придерживается его адвокат.

На заседании также цитировалось интервью самого Сергея Киселева, датируемое 2014 годом. Тогда он сообщил, что стрелял по бронетехнике украинских войск под Донецком.

Ранее в феврале стало известно, что в суде Мюнхена начался процесс по делу в отношении Киселева. Расследование началось в 2017 году, а весной 2018-го он был задержан в Болгарии и передан правоохранителям ФРГ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



