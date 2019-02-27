Племянник телеведущего Киселева попал под суд за участие в войне в Донбассе

В Мюнхене начался судебный процесс по делу племянника телеведущего Дмитрия Киселева Сергея. Гражданина Германии обвиняют в подготовке «серьезного преступления против украинского государства», угрожающего его госбезопасности, и нарушении закона о контроле над оружием, сообщает Die Welt.

Киселев признался, что в августе 2014 года проходил военизированную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Киселев имел при себе оружие — автомат Калашникова и пистолет.

Расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. В мае 2018-го его задержали в Болгарии и передали немецким властям.

Киселев имеет сан священника. После участия в событиях в Донбассе он отправился на Афон, а затем в Болгарию, где его задержали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!