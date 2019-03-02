Украина раскрыла схему «кражи» Россией донбасского угля для продажи Европе

Россия с помощью теневых схем экспортирует в другие страны уголь из Донбасса, который она просто ворует. Об этом заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черных в интервью изданию «Апостроф».

«Оккупанты (Россия на законодательном уровне признана на Украине страной-агрессором — прим. «Ленты.ру») используют украинские полезные ископаемые, например, уголь. И даже реализуя его или используя в производственных циклах, в частности в РФ, доходы идут в карманы "дельцов", которые организуют теневые схемы», — подчеркнул министр.

По его словам, за последний год из недр Донбасса было похищено около четырех миллионов тонн угля. Доходы от их реализации получили разные люди, «начиная от самых низов и заканчивая верхушкой в ​​Москве», считает он.

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Черных заявил, что украинский уголь маркируют как российский и поставляют в Турцию и страны Европы, в том числе государства Евросоюза. Для того чтобы «путать следы» происхождения сырья, используются подконтрольные компании на территории Донбасса: они открывают счета в финансовых организациях в Южной Осетии и «других непризнанных квазигосударственных образованиях», которые имеют доступ к финансовой системе России, пояснил украинский министр.

«Оккупационные администрации (имеется в виду руководство самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые на Украине считаются подконтрольными Москве — прим. «Ленты.ру») установили ряд дополнительных барьеров и даже выгнали некоторые международные организации, чтобы они не работали на этих территориях», — указал Черных.

Весной 2017 года власти самопровозглашенных республик Донбасса объявили о вводе внешнего управления на десятках украинских предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях. Это стало ответом на отказ правительства Украины снять блокаду региона. В результате поставки донбасского угля украинским потребителям прекратились.

После этого Киев неоднократно обвинял Москву в краже сырья на территории Донбасса. В Минэнерго России заявляли, что не крадут, а закупают донбасский уголь и затем используют на Новочеркасской ГРЭС, а также экспортируют в некоторые страны. В 2017 году, согласно данным Государственной фискальной службы Украины, Россия оказалась главным поставщиком угля для Украины.

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