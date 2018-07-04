На Украине пожаловались на воровство в энергетической отрасли

Энергетическую отрасль на Украине довели до критического состояния. Об этом в эфире «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Виталий Куприй.

«Довели отрасль до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Теперь в "пожарном режиме", возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит. Тяжелая ситуация», — сказал он.

По словам Куприя, нынешний министр Игорь Насалик «ни в будущем, ни сегодня» не способен справиться со сложившимся положением дел.

Украина столкнулась с дефицитом газа после того, как «Газпром» отказался поставлять газ, сославшись на отсутствие дополнительного соглашения.

В 2017 году на Украине выл введен режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита антрацита. Поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР были полностью прекращены из-за организованной Киевом транспортной блокады. Украина начала закупать уголь из третьих стран, включая ЮАР и США.

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