Запорожская АЭС прикупила деталей из России

Запорожская АЭС заключила соглашение с латвийской фирмой Raido Trading о покупке запчастей, изготовленных на заводе «Дизель-Энерго» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Корреспондент». Сумма сделки составила 2,57 миллиона евро.

Запчасти необходимы для аварийных источников питания на АЭС. Они используются в резервных дизель-электрических системах 2РДЭС-1 и 2РДЭС-3.

Отмечается, что Raido Training принадлежит белорусам Казимиру Гриневицу и Сергею Косцову. Компания начала получать подряды украинского «Энергоатома» в апреле 2016 года. Общая сумма контрактов составила 22,53 миллиона евро.

В феврале сообщалось, что сотрудники СБУ пресекли закупку госпредприятием военно-промышленного комплекса бывших в использовании запасных частей российского производства.

Запорожская АЭС генерирует около 20 процентов всей потребляемой на Украине электроэнергии. В середине февраля прошлого года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что чрезвычайные меры требуют перевода блоков АЭС в режим недельного маневрирования, что позволит сократить потери теплогенерации. Ранее компания «Энергоатом» называла подобные меры «невозможными и неадекватными».

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