На Запорожской АЭС отключили второй энергоблок

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остановили второй энергоблок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Энергоатома» — компании-оператора всех украинских АЭС.

«Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению, — говорится в официальном сообщении "Энергоатома". — Идет перевод реакторной установки в состояние "горячий останов"». Таким образом, в работе сейчас находятся четыре энергоблока из шести. При этом, как отмечается в сообщении, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет, радиационный фон в норме.

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Запорожская АЭС на данный момент генерирует до 22 процентов всей потребляемой на Украине электроэнергии. В середине февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что чрезвычайные меры требуют перевода блоков АЭС в режим недельного маневрирования, что позволит сократить потери теплогенерации. Ранее компания "Энергоатом" называла подобные меры «невозможными и неадекватными».