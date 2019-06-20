Украинского премьера сравнили с неумелым директором рынка

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что действия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана нанесли экономике страны колоссальный вред. Его слова приводит канал «112 Украина».

Медведчук заявил, что внешние займы в период премьерства Гройсмана брались под «заоблачные» проценты, а сумма общего государственного долга росла «невиданными темпами». «Но у амбициозного премьера-"реформатора" о долгах, накопленных "реформаторами", рассказывают с гордостью и пиететом», — посетовал политик.

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Лидер «Оппозиционной платформы» отметил, что, по данным украинского Минфина, с начала текущего года госдолг Украины вырос на 1,51 миллиарда долларов, составив 79,82 миллиарда долларов. До октября 2019 года стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 4,5 миллиарда долларов.

Он также добавил, что, по оценке международных рейтинговых агентств Fitch и S&P, украинские еврооблигации имеют высокую степень риска и черты спекулятивности, а их рейтинг близок к «мусорному».

«Бывший директор рынка, кричавший из президиума Верховной Рады, что покажет, как управлять государством, и, видимо, думавший, что делать это так же легко, как руководить винницким рынком, нанес украинской экономике и стране в целом колоссальный вред», — подытожил Медведчук.

Ранее Гройсман заявлял, что необходимые реформы ему помешала провести «враждебная система», выстроенная бывшим главой государства Петром Порошенко, членом партии которого является и сам премьер.

Также в июне бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко рассказала, что бюджет перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется в основном печатными эмиссионными деньгами. «Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает», — заявила она.

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