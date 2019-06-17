Украинский премьер пожаловался на враждебную систему Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире канала ICTV, что провести реформы ему помешала система, выстроенная бывшим президентом Петром Порошенко. Запись доступна на YouTube.

«Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось, потому что вся система вокруг меня была враждебной. А поменять кого-то в этой системе у меня не было никаких рычагов», — сказал он.

Гройсман надеется, что с приходом к власти команды нового президента Владимира Зеленского будет «вычищена вся правоохранительная система» и созданы «нормальные условия для экономики». «Раньше, к превеликому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было, и мои разговоры заканчивались ничем. Сейчас у меня есть шанс», — считает он.

В апреле Гройсман заявлял, что готов сотрудничать с Зеленским при отсутствии идеологических разногласий. Однако позже он подал в отставку, которая не была принята Верховной Радой.

Согласно результатам последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», на выборах в Верховную Раду партию Гройсмана готовы поддержать 1,3 процента избирателей.

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