Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.

По словам Тимошенко, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется в основном печатными эмиссионными деньгами. «Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает», — заявила она.

Помимо этого политик напомнила о задолженности перед Мировым валютным фондом (МВФ), часть которой Украина должна погасить в сентябре. Она отметила, что сумма долга составляет два миллиарда долларов (более 50 миллиардов гривен).

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by утверждена в декабре прошлого года и рассчитана на 14 месяцев. Ее объем составляет около 3,9 миллиарда долларов. Из этих средств порядка 1,4 миллиарда долларов предоставлены сразу, остальные будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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