Тимошенко сочла недопустимым референдум по переговорам с Россией

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что референдум по вопросу переговоров с Россией недопустим. Свое заявление она сделала в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

«Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведение правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией», — заявила Тимошенко.

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Политик считает, что проведение референдумов по вопросам общегосударственной важности должно стать политической практикой Украины, но не в случае вопроса отношений с Россией. «На референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке. Референдум недопустим!» — подчеркнула она.

Ранее идею с референдумом раскритиковал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. «Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является истинной целью Кремля. Остальное для них — дело техники», — заявил политик.

Лидер партии «Голос» музыкант Станислав Вакарчук выразил мнение, что в случае проведения референдума всю Украину ждет судьба Крыма и Донбасса.

21 мая новоиспеченный глава администрации президента Украины Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный референдум внутренним делом Украины. Также он подчеркнул, что в Кремле ожидают конкретных шагов Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

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