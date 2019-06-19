Зеленский рассказал о страхах иностранцев на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями среднего и крупного бизнеса Германии заявил, что знает, чего боятся иностранные бизнесмены на Украине. О прошедшей встрече сообщается на официальном сайте администрации президента Украины.

По словам главы государства, иностранный бизнес опасается украинских правоохранительных органов, «которые давят на предпринимателей», а также украинских судов, не способных защитить бизнес. Зеленский пообещал устранить проблему силового давления, подчеркнув, что инвестиционный климат страны является для него приоритетом. По его словам, инвестиционной привлекательности Украины также будут способствовать и отдельные проекты его администрации, направленные на снижение влияния бюрократического аппарата.

Помимо этого, в ходе встречи президент Украины затронул тему сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ). По его словам, новая программа работы с МВФ будет представлена уже в июле. При этом Зеленский пообещал, что дефолт объявлен не будет.

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В конце мая команда нового президента Украины уже исключала возможность дефолта. Так, секретарь СНБО Александр Данилюк отмечал, что позиция администрации президента не совпадает с позицией отдельных украинских бизнесменов и заключается в том, что интересы украинских граждан необходимо защищать. Лидер поддерживающей президента партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков также говорил, что объявление дефолта — маловероятный путь для Украины.

Активное обсуждение возможности дефолта началось после того, как украинский олигарх Игорь Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, в конце мая призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина. Олигарх заявил, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги, и у них «все в порядке».

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