Бывший украинский министр рассказал о приближающейся катастрофе в стране

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, работавший в администрации президента Леонида Кучмы, считает, что в стране действительно существует угроза дефолта. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Как отмечает экс-министр, ни одно государство не должно проводить политику, ведущую к дефолту, однако скорость роста национального долга, а также условия займов приближают Украину именно к такому исходу. В случае дефолта, говорит Суслов, граждане Украины окончательно «станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений». «К этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — признает он.

По мнению Суслова, Украина должна добиваться от западных кредиторов списания долгов, поскольку, отказываясь от торговли с Россией, потеряв Крым и Донбасс и тратя деньги на «войну с Россией», Украина реализует в первую очередь геополитические интересы Запада.

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Не так давно Суслов уже выступал с критикой экономической политики современной Украины. В частности, он указывал на то, что причина упадка экономики страны лежит в заключенном с Евросоюзом соглашении об ассоциации, которое бывший министр называет односторонним и невыгодным. Также он возмущался тем, что антироссийские санкции Киева помогли России развить и укрепить оборонно-промышленный комплекс, а именно вертолетостроение и кораблестроение.

Активное обсуждение возможного дефолта началось после того, как олигарх Игорь Коломойский, в связях с которым подозревают нового президента Украины Владимира Зеленского, в интервью изданию Financial Times призвал президента объявить дефолт по внешнему долгу, последовав примеру Греции и Аргентины. Олигарх уверен, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги, и у них «все в порядке».

Позиция украинского президента и его команды по этого вопросу заключается в том, что объявление дефолта не рассматривается как опция. Как отмечал секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, «государство должно защищать интересы граждан».

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