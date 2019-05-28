Причину гибели украинской экономики увидели в соглашении с Евросоюзом

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, занимавший этот пост в годы президентства Леонида Кучмы, обвинил Евросоюз в уничтожении украинской экономики. Это заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Как отмечает Суслов, причина упадка экономики Украины лежит в заключенном с ЕС соглашении об ассоциации. Его ключевое условие — создание зоны свободной торговли — работает не в полной мере, поскольку Евросоюз ограничивает ввоз украинской продукции на свою территорию с помощью квот.

Он отметил, что перед тем, как попасть на европейский рынок, украинская продукция должна пройти проверки на соответствие европейским стандартам. При этом европейские производители лишены такой необходимости при поставке своих продуктов на Украину. Как следствие, у Украины «огромное отрицательное сальдо в торговле» с ЕС, поскольку Киев в основном поставляет в Евросоюз необработанное сырье, считает бывший политик.

По словам Суслова, заключение соглашения об ассоциации было ошибочным стратегическим решением, в результате которого украинские экономика и промышленность гибнут.

Материалы по теме Це не Європа Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о планах Киева пересмотреть соглашение с ЕС в 2020 году. Формальным поводом для этого она называет изменение структуры украинской экономики.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Украине было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Соглашение может перестать считаться действительным в случае, если какая-либо из европейских стран отзовет свою подпись.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!