Соратник Зеленского предложил Донбассу сделку

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан предложил предоставить русскому языку статус регионального в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом он сообщил в интервью «РБК-Украина».

По словам Богдана, на неподконтрольных Киеву территориях необходимо провести референдум о статусе русского языка. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский, и при условии, что после этого они — территория Украины», — отметил Богдан.

На вопрос, не боится ли он того, что это решение вызовет цепную реакцию в других регионах страны, глава Офиса президента заявил, что государству необходимо искать компромиссы, а не навязывать населению мнение какой-либо части Украины. «Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински! Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области», — сказал Богдан.

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Он заявил, что выступает против идеи сделать русский язык вторым государственным в стране. По его мнению, в стране существует языковая проблема и ее необходимо решать.

21 июня Конституционный суд Украины зарегистрировал депутатское обращение с просьбой проверить конституционность закона о функционировании украинского языка как государственного. Авторы обращения считают, что новый закон нарушает конституцию, в частности право граждан на использование родного языка. Кроме того, по их мнению, он создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию на Украине и способствует дискриминации русскоязычного населения страны.

В конце апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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