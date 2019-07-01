Команда Зеленского отказалась от плана восстановить Донбасс на деньги олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк отверг идею развития инфраструктуры на Донбассе за счет бизнеса. Об этом сообщают РИА Новости.

«Это совершенно неработающая история. Никто не вкладывает деньги в условиях, когда в любой момент линия фронта может передвинуться», — подчеркнул он.

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Данилюк считает, что восстановление Донбасса должно субсидироваться из государственного бюджета, к чему «нужно быть готовыми». По его словам, главная задача украинского правительства — создать контраст между подконтрольными Киеву территориями и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

При этом он отметил, что ранее не уделялось надлежащего внимания строительству инфраструктуры на прифронтовых территориях, а средства, которые выделялись на это из госбюджета, разворовывались.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с украинскими бизнесменами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком. По словам Зеленского, он обязал предпринимателей взять на себя ответственность за решение социальных вопросов. Так, Ахметов и Коломойский должны будут инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. В ответ на это Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.

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