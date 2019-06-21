Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька. Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об участии бизнесменов в возрождении региона, пишет «Новое время».

Коломойский отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств. «В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал. На остаток от 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал олигарх.

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Он добавил, что еще не виделся с Зеленским после его победы на выборах.

Накануне, 20 июня, украинский лидер рассказал о встрече с украинскими бизнесменами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком. По словам Зеленского, он обязал предпринимателей взять на себя ответственность за решение социальных вопросов. Так, Ахметов и Коломойский должны будут инвестировать деньги в восстановление инфраструктуры Донбасса.

В декабре 2017 года Высокий суд Лондона по иску Приватбанка арестовал активы Коломойского на сумму более 2,5 миллиарда долларов. При этом бизнесмену дали право тратить в повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Приватбанк обратился в Лондонский суд с иском против своих основателей — Коломойского и Геннадия Боголюбова, требуя вернуть выведенные из банка средства. Выяснилось, что эти деньги переводились на счета компаний, тайно принадлежащих или находящихся под контролем олигархов.

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