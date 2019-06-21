Зеленский счел уровень развития Украины африканским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает унизительным уровень ВВП страны. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас, как вы знаете, у нас ВВП такой же точно, как в таких "продвинутых" странах, как Мали, Сальвадор, Ангола. Это, как говорится, ноу комментс. Это унизительно для европейской страны», — заявил он на встрече с украинскими предпринимателями.

Зеленский пообещал бизнесменам уменьшение роли государства в экономике и снижение количества регуляций. Он напомнил, что первые шаги в этом направлении уже сделаны (не уточнив, о каких решениях идет речь — прим. «Ленты.ру»), пообещав в дальнейшем продолжение «позитивных перемен».

Президент считает, что для повышения благосостояния Украине необходимо продолжать европейскую интеграцию и «выстроить очередь из инвесторов» благодаря формированию позитивного имиджа Украины в мире.

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Ранее Зеленский заявлял, что иностранный бизнес опасается украинских правоохранительных органов, «которые давят на предпринимателей», а также украинских судов, не способных защитить бизнес. Он пообещал устранить проблему силового давления, подчеркнув, что инвестиционный климат страны является для него приоритетом. По его словам, инвестиционной привлекательности Украины также будут способствовать и отдельные проекты его администрации, направленные на снижение влияния бюрократического аппарата.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В ходе инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады и назвал главную задачу на посту главы государства — прекращение конфликта в Донбассе.

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