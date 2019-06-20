Зеленский подписал первый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый на своем посту закон — он касается особенностей отпуска для усыновителей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В четверг, 20 июня, глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому: «Позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни». Зеленский уточнил: «Первый закон?» — «Да». Затем Богдан объяснил, о чем этот документ, и глава государства подписал его.

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Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки» был принят 30 мая. Согласно ему, работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей без родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск на 56 дней (70 дней — при усыновлении двух и более детей). Сюда не включены праздничные и нерабочие дни. Заявление о таком отпуске необходимо подать не позднее чем через три месяца после усыновления.

Закон вступит в силу в пятницу, 21 июня.

21 мая Зеленский подписал первый указ после вступления в должность президента. Этим документом он принял на себя полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных сил страны.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В ходе инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады и назвал главную задачу на посту главы государства — прекращение огня в Донбассе.

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