Суд Лондона арестовал миллиарды украинского олигарха Коломойского

Высокий Суд Англии постановил наложить арест на активы украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Как сообщает пресс-служба Приватбанка, основателями которого являются эти бизнесмены, заморожены счета на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

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Приватбанк обратился в Лондонский суд с иском против своих основателей, требуя вернуть выведенные из банка средства. «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, свидетельствующих что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти два миллиарда долларов США при помощи незаконных операций. В результате средства переводились на счета компаний, тайно принадлежащих или находящихся под контролем» олигархов, отметили в банке.

«Приватбанк уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит иск, а также, что банк добьется успеха и сможет вернуть средства», — отмечено в пресс-релизе.

12 июля консалтинговая компания Ernst & Young выяснила, что до национализации кредитная организация являлась финансовой пирамидой. В декабре 2016 года находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк перешел в госсобственность за одну гривну.

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