Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, он обязал представителей крупного бизнеса взять на себя ответственность за решение социальных вопросов.

В частности, Зеленский рассказал, что Пинчук обязался обеспечить квартирами семьи 24 украинских моряков, ждущих в России суда после инцидента в Керченском проливе. Глава государства заявил, что договорился с Пинчуком о дальнейшем обеспечении социальной помощи военнослужащим.

Ахметов и Коломойский будут обязаны инвестировать деньги в восстановление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, Зеленский и Ахметов пришли к согласию касательно отмены формулы «Роттердам+».

Президент отдельно отметил, что для олигархов не будет создано никаких преференций. «С другими я еще не встретился, где-то прячутся», — подытожил он.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Срок предварительного расследования по этому делу продлен до 25 августа. Москва сочла инцидент провокацией, Киев заявил об акте военной агрессии.

Формула закупки угля «Роттердам+», по которой украинские предприятия закупают руду у украинских же шахт по ценам, сравнимым с импортными, была предложена Ринатом Ахметовым на фоне конфликта в Донбассе.

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