Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

По его словам, многие олигархи публично высказывались в поддержку Зеленского, но «в душе» абсолютно все хотели, чтобы он пришел к власти. Положительно к кандидатуре Зеленского относился и Ринат Ахметов, который связан с «Оппозиционным блоком». Также бизнесмен заявил, что Ахметов прогнозировал победу Зеленского еще в 2016 году, после выхода сериала «Слуга народа». Тогда Зеленский еще не заявлял о своих президентских амбициях.

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В то же время Коломойский отметил, что «консенсуса олигархов» относительно поддержки Зеленского не было. «Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, [Дмитрий] Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал», — добавил он.

Накануне, 26 мая, Коломойский призвал США и Евросоюз списать Украине внешний долг. По мнению бизнесмена, западные партнеры должны пойти на этот шаг в качестве компенсации за страдания во время борьбы с Россией.

Владимир Зеленский выиграл на выборах президента Украины, второй тур которых прошел 21 апреля, получив рекордный для страны уровень поддержки в 73 процента голосов. После вступления в должность новый президент назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом Коломойского. Это назначение вызвало критику из-за того, что в отношении Богдана, по данным журналистов, действуют ограничения украинского люстрационного закона, которые теоретически не позволяют ему занимать государственные должности.

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