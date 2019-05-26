Коломойский объяснил важность своих людей во власти на Украине

Юрист Андрей Богдан, назначенный на пост главы администрации президента Украины, является профессионалом, что важно для новой украинской власти. Об этом в интервью Financial Times заявил бизнесмен Игорь Коломойский, на которого Богдан работал в последние годы как личный адвокат.
«Он был чиновником, он знает, как работает документооборот, что вы можете и что не можете подписать. Это важно для того, чтобы вы в первый же день не стали мишенью для всех метателей грязи», — сказал Коломойский.
Говоря о новом президенте Украины Владимире Зеленском, он признал, что теперь его самого всегда будут связывать с нынешним главой государства. По словам предпринимателя, люди будут ему симпатизировать, если Зеленский исполнит свои предвыборные обещания, в противном случае «Коломойский будет воплощением дьявола». «Даже если я и пальцем не шевельну», — добавил бизнесмен.
Богдан возглавил администрацию президента Украины 21 мая. Это назначение вызвало критику из-за того, что в отношении Богдана, по данным журналистов, действуют ограничения украинского люстрационного закона, которые теоретически не позволяют ему занимать государственные должности. Этой же позиции придерживается и Министерство юстиции страны. Юрист же считает, что несправедливо попал в люстрационные списки, и заявляет, что его назначение на пост главы президентской администрации не нарушает закон, поскольку эта должность, по его словам, была выведена из-под действия ограничений.