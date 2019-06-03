Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком. Об этом она заявила в ходе прошедшего в Киеве брифинга, передает «Украинская правда».

О встрече Зеленского с Пинчуком 3 июня сообщили журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях» (совместный спецпроект украинского «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший» — прим. «Ленты.ру»). По их данным, автомобиль Пинчука был замечен у здания администрации президента 28 и 31 мая.

По словам пресс-секретаря Зеленского, Пинчук приезжал в АП вместе со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Цель их визита заключалась в обсуждении должности для бывшего главы государства. Мендель подтвердила только факт встречи 31 мая, умолчав о встрече, которая, по данным журналистов, прошла за три дня до этого.

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Виктор Пинчук — украинский олигарх и медиамагнат. По состоянию на 2019 год его личный капитал оценивался в 1,4 миллиарда долларов. Он также является зятем второго украинского президента — свадьба Пинчука и дочери Кучмы Елены состоялась в 2002 году.

3 июня Зеленский назначил Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Несмотря на преклонный возраст, из-за которого Кучма покинул этот пост в 2018 году, экс-президент заявил, что не смог отказать Зеленскому, объяснив это тем, что Украина переживает тяжелые времена.

Юлия Мендель также была назначена на пост пресс-секретаря Владимира Зеленского 3 июня. Журналистка выиграла конкурс на должность, о котором новоизбранный президент объявил 30 апреля.

27 мая олигарх Игорь Коломойский, в связях с которым подозревают действующего президента, заявил, что прихода Зеленского к власти хотели абсолютно все украинские олигархи. При этом он добавил, что среди олигархов не было личных договоренностей о его кандидатуре.

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