Телохранитель Коломойского стал главой службы безопасности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы безопасности президента Максима Донца. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным издания «Страна.ua», Донец долгое время был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским. Донец начал охранять будущего президента еще во время предвыборной кампании в феврале 2019 года.

21 мая Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Богдан, по данным журналистов, попадает под действие украинского люстрационного закона, что теоретически не позволяет ему занимать государственные должности. Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.

26 мая Коломойский в интервью изданию Financial Times заявил, что Богдан крайне важен для новой украинской власти, поскольку обладает высокими профессиональными качествами. Бизнесмен признал, что теперь его самого всегда будут связывать с нынешним главой государства.

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