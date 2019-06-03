Пострадавшая от домогательств журналистка станет пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского станет журналистка Юлия Мендель. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Администрации президента.

По данным издания, журналистка выиграла конкурс на должность, о котором новоизбранный президент объявил 30 апреля. Указ о назначении 32-летней Мендель будет опубликован 3 июня в 13:30 мск, отмечает газета.

Мендель работала на телеканалах «Интер», ICTV и «Эспрессо-ТВ». Также журналистка готовила материалы для журналов Forbes и Politico, сотрудничала с газетой The New York Times, была координатором по вопросам медиа Всемирного банка в Украине.

В 2016 году Мендель публично призналась, что пострадала от домогательств. На своей странице в Facebook девушка опубликовала скриншот переписки с мужчиной, который оставил под ее фото оскорбительный комментарий. История вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей активно обсуждали, стоит ли о таких случаях рассказывать публично. Выяснилось, что комментарий оставил директор компании Le Boutique Андрей Дрогобыцкий. Позже он публично извинился перед журналисткой.

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