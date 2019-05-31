Рекомендованный Коломойским министр отказался участвовать в выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Facebook.

По словам Авакова, это решение было им принято для того, чтобы обеспечить «равноудаленность и непредвзятость системы МВД» в предстоящем голосовании. Он отметил, что честно выполняет свои обязанности министра, и призвал всех участников выборов проводить свои избирательные кампании в строгом соответствии с буквой закона.

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Он напомнил, что во время проведения президентских выборов ЦИК не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. По его словам, этим результатом его министерство и гражданское общество задали высокую планку в проведении выборов. «Демократия – это прежде всего безупречная процедура», — подчеркнул Аваков, добавив, что МВД готово ее обеспечить.

Ранее олигарх Игорь Коломойский, в связях с которым подозревают президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новому главе государства стоит сохранить Авакова на посту главы МВД, поскольку он «является фундаментом» и «фактором стабильности» на Украине.

Также Коломойский говорил, что он и Арсен Аваков считают избрание Зеленского президентом своей «общей победой». «У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского», — пояснял он.

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