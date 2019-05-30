Саакашвили открестился от личных конфликтов c Аваковым

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью Deutsche Welle заявил, что у него не было личного конфликта с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

По словам Саакашвили, у него был «конфликт с системой», а не с конкретными людьми. «У меня не было личного конфликта с Арсеном Аваковым. Это так выглядело. Но у меня был конфликт с системой. Он в тот момент защищал ту систему и продолжает защищать ту систему», — заявил политик.

Также бывший одесский губернатор заявил, что обижается не на Авакова, а на бывшего президента Петра Порошенко. «Порошенко давал обещания. "Обицянки – цяцянки, дурачку радость". Вот это с нами и произошло. Поэтому у меня есть основания быть обиженным на Порошенко. Ну какие основания быть обиженным на Авакова?» — добавил Саакашвили.

В марте 2017 года Саакашвили обвинил команду Авакова в том, что в центре Киева неизвестный смог убить бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Сторонников главы МВД, которые допустили убийство, Саакашвили назвал «бандой Авакова».

Конфликт между Аваковым и Саакашвили произошел в декабре 2015 года на заседании Национального совета реформ. На заседании Аваков спросил Саакашвили, который тогда был губернатором Одесской области, почему он обсуждал приватизацию Одесского припортового завода с «русским олигархом с "Уралхима"». В ответ Саакашвили заявил, что не будет об этом говорить, и обвинил правительство в том, что оно «возглавляет коррупцию» в стране.

Во время перепалки Аваков нецензурно выругался, назвал губернатора вором и потребовал от него «катиться к черту из страны». Также глава МВД бросил в сторону Саакашвили стакан с водой, после чего заседание Нацсовета закрыли.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации. Спустя полтора года президент лишил политика украинского гражданства после того, как губернатор обвинил Порошенко в коррупции.

В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский вернул политику украинский паспорт в мае 2019 года.

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