Саакашавили напомнил про «банду Авакова» после убийства Вороненкова

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, возглавляющий на Украине политическое движение «Рух новых сил» возложил ответственность за то, что в центре Киева неизвестный смог убить бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, на «банду Авакова» — команду главы МВД Арсена Авакова. Соответствующую запись политик опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 23 марта.
«Когда руководство полиции не занято крышеванием схем и зарабатыванием денег, в стране безопасно. А Аваков и банда продолжают командовать, как ни в чем не бывало», — отметил Саакашвили.
Он напомнил, что это «уже второе политическое убийство в самом центре Киева за последние несколько месяцев. «До сих пор не раскрыто убийство Павла Шеремета, совершенное средь бела дня под камерами. А в это время СБУ в свободное от занятия бизнесом время тратит все ресурсы на слежку за политическими оппонентами», — написал Саакашвили.
Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля. Нападавший был ранен телохранителем, задержан полицией и доставлен в больницу.
Денис Вороненков — бывший депутат нижней палаты российского парламента от КПРФ. В конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой, также экс-парламентарием, переехал на Украину, получив, как он утверждал, гражданство этой страны. В России был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к делу о кондитерском предприятии «Тома» на Международной улице в Москве.
Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом был подорван 20 июля 2016 года в центре Киева. Основной версией убийства считается профессиональная деятельность Шеремета.