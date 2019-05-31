Зеленский устроил массовые увольнения в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов об увольнении высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующие указы размещены на сайте администрации президента.

Среди уволенных — Олег Валендюк, занимавший ранее пост начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, и первый заместитель председателя СБУ Виталий Маликов. Отдельным указом Маликов также был освобожден от должности руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

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Помимо этого, Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. Поскольку до СБУ Остафийчук несколько лет работал в структурах прокуратуры Украины, он попадал под действие люстрационного закона, который запрещает брать на госслужбу лицо, занимавшее должность в период президентства Виктора Януковича.

Кроме того, о своем увольнении изданию «Украинские новости» сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко. По его словам, он подал соответствующий рапорт, однако на момент публикации новости указ о его увольнении опубликован не был.

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы министерства иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и начальника СБУ Василия Грицака.

В то же время Грицак подал рапорт об увольнении еще в день инаугурации нового президента, 20 мая. Глава Службы безопасности заявил, что принял это решение с тяжелым сердцем, поскольку видит, как поднимает голову пророссийский реваншизм на Украине. Однако по закону одобрить отставку главы СБУ должен парламент.

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