Зеленский уволил главу Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко. Документ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что новым главой Генштаба стал Руслан Хомчак.

Муженко был назначен начальником Генерального штаба 3 июля 2014 года указом Петра Порошенко. 24 августа 2014-го ему было присвоено звание генерал-полковника, а 14 октября 2015-м — генерала армии Украины.

Во время инаугурации Зеленский заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Полторак в тот же день написал заявление об отставке.

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