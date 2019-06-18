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Зеленский открестился от связей с олигархами

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что олигархи не оказывают влияния на выработку политического курса его команды. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя президентская команда состоит из профессионалов без коррупционного прошлого или связей со старыми элитами. Они не подвержены влиянию олигархов и не являются частью старых элит», — заявил украинский лидер.

Также Зеленский выразил уверенность, что без колебаний порвет с любым из членов своей команды, который будет вовлечен в «сомнительные сделки» или каким-то образом скомпрометирует президента.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком. По ее словам, Зеленский и Пинчук обсуждали должность для бывшего президента Леонида Кучмы, который позже был назначен представителем Украины в трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе.

27 мая олигарх Игорь Коломойский, в связях с которым подозревают действующего президента, заявил, что прихода Зеленского к власти хотели абсолютно все украинские олигархи. При этом он добавил, что среди олигархов не было личных договоренностей о его кандидатуре.

21 мая Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом Коломойского. Богдан, по данным журналистов, попадает под действие украинского люстрационного закона, что теоретически не позволяет ему занимать государственные должности. Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.

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