Зеленский заговорил по-английски и рассмешил политиков

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на английском языке и рассмешил участников конференции по Украине в канадском Торонто. На это обратило внимание РИА Новости.

Глава государства поприветствовал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других пришедших на мероприятие. «Это все. Теперь на украинском», — закончил президент речь по-английски и перешел на родной язык. Отмечается, что слова Зеленского вызвали смех в аудитории.

Ранее сообщалось, что украинский лидер вспомнил выражение «Моя хата с краю» в качестве примера стереотипов про равнодушных украинцев. Он хотел показать, что Киев не только сосредоточен на своих проблемах, но и готов вместе со всем миром присоединиться к решению глобальных проблем.

На той же конференции глава МИД Канады Христя Фриланд процитировала президента России Владимира Путина в начале своей речи. Она привела его цитату про изжившие себя идеи либерализма, отметив, что Канада «отважно осуждает бы это заявление».

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто проходит с 1 по 3 июля. Правительственную делегацию страны возглавил первый вице-премьер Степан Кубив.

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