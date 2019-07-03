Глава МИД Канады процитировала заявившего о крахе либерализма Путина

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд процитировала президента России Владимира Путина в начале своей речи. Ее слова приводит РИА Новости.

Глава МИД предупредила, что планирует начать выступление с цитаты одного человека, услышать высказывание которого ожидают немногие в аудитории. «И это президент Владимир Путин», — сказала она.

Фриланд вспомнила слова российского лидера в Financial Times, где он заявил, что либеральная идея себя изжила. «Вчера был день Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление», — подчеркнула она.

По словам министра, премьер Канады Джастин Трюдо активно поддерживает демократию и мировой порядок, основанный на международном праве.

28 июня Путин в интервью заявил, что «современная либеральная идея» себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. В качестве примера он привел проблему кризиса с мигрантами в Европе. «Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права», — отметил российский лидер.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил его позицию, добавив, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».

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