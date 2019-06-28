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Путин объявил о крахе идей либерализма

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Современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. Об этом в интервью Financial Times заявил президент России Владимир Путин.

Он рассказал, что на Западе признались в невозможности внедрить некоторые ее элементы. В качестве примера он привел проблему кризиса с мигрантами в Европе. «Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Понятно, нужно думать о людях, которые оказались в трудном положении в своей родной стране. Но как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о двух, трех, десяти человеках, а о тысячах, о сотнях тысяч прибывающих людей», — пояснил он.

Путин добавил, что надо относиться с уважением и к этой точке зрения. «Просто они не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия», — отметил он.

В январе глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что сир сейчас переживает кризис либерализма, следствием которого, в частности, стала деглобализация. Он предположил, что жизни миллионов людей радикально изменятся. «Все зло глобализации уже увидели, добро не очень заметили, а зло деглобализации еще предстоит увидеть», — пообещал он.

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