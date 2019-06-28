Песков объяснил отношение Путина к либерализму

Президенту России Владимиру Путину близки идеи либерализма, но он против агрессивного навязывания этой идеологии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 28 июня.

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими». Российский лидер «далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», добавил его пресс-секретарь.

Так Песков прокомментировал интервью российского лидера британской газете Financial Times, в котором тот выразил мнение, что либерализм как идея себя изжил. По словам Путина, на Западе уже признают невозможность внедрения ряда ее компонентов. Он привел в пример ситуацию с мигрантами, которые нарушают законы, а их права продолжают соблюдать.

В свою очередь, глава Европейского совета Дональд Туск не согласился с мнением российского президента. По его мнению, слова Путина следует интерпретировать как крах свободы, закона и прав человека.

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