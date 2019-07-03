Канада задумала отказать во въезде жителям Донбасса с российскими паспортами

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами ограничат въезд на территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру», — сказала она.

Ранее аналогичную идею высказали в Евросоюзе.Там заявили, что их выдача нарушает Минские соглашения.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. В ответ на критику Киева российский лидер заметил, что эта мера носит гуманитарный характер. Позднее он допустил, что действие указа может распространиться на всех украинцев.

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