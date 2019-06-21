Евросоюз задумался о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов

Страны Евросоюза могут рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Об этом говорится в заявлении саммита Европейского совета.

Отмечается, что совет будет следить за ситуацией в регионе и готов «рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов». Их выдача нарушает Минские соглашения, подчеркнули в ЕС.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях начался в 2014 году. Украина обвиняет Россию в причастности к боевым действиям в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к конфликту.

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